В Катманду разбился пассажирский самолет: спасены 25 человек

Информация о погибших сначала не поступала, хотя, как отмечали СМИ, власти ожидали, что без жертв не обошлось. Позднее Airlive сообщил, что в результате катастрофы погибли не менее 27 человек.
Также сообщается, что всего на борту находился 71 человек, включая четырех членов экипажа. В аэропорту уточнили, что в числе пассажиров были 37 мужчин, 27 женщин и двое детей.
Причины ЧП с самолетом пока не уточняются. Сообщается лишь, что проблемы с воздушным судном возникли при снижении. Заходя на посадку, оно загорелось и упало на футбольное поле, рассказал The Kathmandu Post представитель непальского аэропорта.
По предварительной версии, модель разбившегося самолета — Bombardier Dash-8 Q400. Как сообщает Flightradar24, разбившемуся воздушному судну было не менее 17 лет. Оно вылетело в понедельник утром из столицы Бангладеш — города Дакка — в Катаманду и упало спустя примерно 1,5 часа после взлета.
После ЧП аэропорт Трибхуван приостановил работу, самолеты направляют в другие аэропорты, сообщает Flightradar в Twitter.
BREAKING Plane crashed near Kathmandu airport, Nepal https://t.co/rPgfBUWBAu
— AIRLIVE (@airlivenet) March 12, 2018
BREAKING First picture from crash site, the turboprop aircraft appears to be a Bombardier Dash-8 Q400. Updates: https://t.co/rPgfBUWBAu pic.twitter.com/0FeVLSgisY
— AIRLIVE (@airlivenet) March 12, 2018
UPDATE US Bangla flight #BS211 is a scheduled four-times a week flight that departs Dhaka at 12:30 PM, arriving Kathmandu's TIA at 2:15 PM. Updates: https://t.co/rPgfBUWBAu pic.twitter.com/tGLv86pY0R
— AIRLIVE (@airlivenet) March 12, 2018
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