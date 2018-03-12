В Катманду разбился пассажирский самолет: спасены 25 человек

Самолет авиакомпании US-Bangla Airlines потерпел крушение в непальском международном аэропорту Трибхуван. Об этом сообщает портал Airlive. The Kathmandu Post пишет о 25 пострадавших, которых удалось спасти и доставить в больницы. Об этом сообщил министр по делам туризма Непала Суреш Ачарья.
© AP / Scanpix

Информация о погибших сначала не поступала, хотя, как отмечали СМИ, власти ожидали, что без жертв не обошлось. Позднее Airlive сообщил, что в результате катастрофы погибли не менее 27 человек.

Также сообщается, что всего на борту находился 71 человек, включая четырех членов экипажа. В аэропорту уточнили, что в числе пассажиров были 37 мужчин, 27 женщин и двое детей.

Причины ЧП с самолетом пока не уточняются. Сообщается лишь, что проблемы с воздушным судном возникли при снижении. Заходя на посадку, оно загорелось и упало на футбольное поле, рассказал The Kathmandu Post представитель непальского аэропорта.

По предварительной версии, модель разбившегося самолета — Bombardier Dash-8 Q400. Как сообщает Flightradar24, разбившемуся воздушному судну было не менее 17 лет. Оно вылетело в понедельник утром из столицы Бангладеш — города Дакка — в Катаманду и упало спустя примерно 1,5 часа после взлета.

После ЧП аэропорт Трибхуван приостановил работу, самолеты направляют в другие аэропорты, сообщает Flightradar в Twitter.

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