В Катманду разбился пассажирский самолет: спасены 25 человек

Информация о погибших сначала не поступала, хотя, как отмечали СМИ, власти ожидали, что без жертв не обошлось. Позднее Airlive сообщил, что в результате катастрофы погибли не менее 27 человек.

Также сообщается, что всего на борту находился 71 человек, включая четырех членов экипажа. В аэропорту уточнили, что в числе пассажиров были 37 мужчин, 27 женщин и двое детей.

Причины ЧП с самолетом пока не уточняются. Сообщается лишь, что проблемы с воздушным судном возникли при снижении. Заходя на посадку, оно загорелось и упало на футбольное поле, рассказал The Kathmandu Post представитель непальского аэропорта.

По предварительной версии, модель разбившегося самолета — Bombardier Dash-8 Q400. Как сообщает Flightradar24, разбившемуся воздушному судну было не менее 17 лет. Оно вылетело в понедельник утром из столицы Бангладеш — города Дакка — в Катаманду и упало спустя примерно 1,5 часа после взлета.

После ЧП аэропорт Трибхуван приостановил работу, самолеты направляют в другие аэропорты, сообщает Flightradar в Twitter.

BREAKING First picture from crash site, the turboprop aircraft appears to be a Bombardier Dash-8 Q400. Updates: https://t.co/rPgfBUWBAu pic.twitter.com/0FeVLSgisY

— AIRLIVE (@airlivenet) March 12, 2018