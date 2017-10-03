В Каталонии объявлена всеобщая забастовка

Протестующие блокируют основные дороги в Каталонии. Сообщается по крайней мере о 24 местах в разных частях Каталонии, где дороги блокированы. Все это вызвало автомобильные пробки.
Профсоюзы сообщили, что прекратил работу морской порт Барселоны. Городской аэропорт пока функционирует в обычном режиме. Также работают барселонские такси.
Как говорится в заявлении профсоюзов, решение о забастовке было принято в связи с вопиющим нарушением прав и попранием свобод во время проведения голосования в минувшее воскресенье.
Тем временем на Университетской площади в Барселоне собрались тысячи каталонцев, протестующих против действий Мадрида по подавлению волеизъявления жителей автономии.
Официальный Мадрид объявил ранее проведение референдума неконституционным. Однако в голосовании, несмотря на то, что оно было признано незаконным конституционным судом страны, приняли участие около 2,2 млн человек.
Во время проведения референдума в Каталонии произошли столкновения между полицией и участниками референдума по вопросу о независимости Каталонии. Сотни человек пострадали в ходе беспорядков.
Некоторые из стражей порядка, которым было приказано не допустить проведения голосования, открыли стрельбу резиновыми пулями. По данным властей Каталонии, в ходе столкновений ранения получили 33 полицейских.
Как ожидается, в связи с забастовкой во вторник в Каталонии не будут работать общественный транспорт, школы и больницы будут закрыты.
Футболисты "Барселоны", как сообщается, также присоединяться к забастовке, хотя на 3 октября у них в расписании нет матчей. Также участие в забастовке примут сотрудники университетов и музеев.
Во время проведения референдума в Каталонии произошли столкновения между полицией и участниками референдума по вопросу о независимости Каталонии. Сотни человек пострадали в ходе беспорядков.
Некоторые из стражей порядка, которым было приказано не допустить проведения голосования, открыли стрельбу резиновыми пулями. По данным властей Каталонии, в ходе столкновений ранения получили 33 полицейских.
Как ожидается, в связи с забастовкой во вторник в Каталонии не будут работать общественный транспорт, школы и больницы будут закрыты.
Футболисты "Барселоны", как сообщается, также присоединяться к забастовке, хотя на 3 октября у них в расписании нет матчей. Также участие в забастовке примут сотрудники университетов и музеев.
Мариано Рахой назвал проведение голосования предательством демократии. По его словам, каталонцев одурачили, призвав принять участие в незаконном голосовании.
В понедельник вечером Рахой провел переговоры с лидером оппозиционной Социалистической партии Педро Санчесом и главой центристской Гражданской партии Альбертом Риверой.
Глава социалистов призвал премьер-министра незамедлительно провести переговоры с Карлесом Пучдемоном, а Ривера, напротив, отметил, что Мадрид должен временно лишить Каталонию автономного статуса.
Карлес Пучдемон призвал международное сообщество помочь в проведении переговоров с Мадридом.
Однако в Европейской комиссии назвали политический кризис Каталонии внутренним делом Испании, отметив, что референдум о независимости был незаконным. Еврокомиссия призвала испанские власти к диалогу со сторонниками независимости Каталонии.
Катя Адлер, политический обозреватель Би-би-си по европейским вопросам:
Было бы неправильно интерпретировать гнев и боль, которые столь ощутимы сейчас в Каталонии, как свидетельство политического единства каталонцев. Каталонцы разделены в вопросе о независимости как никогда ранее.
Их объединяют сейчас кипящая ярость и чувство обиды из-за неуклюжих действий испанского правительства, которое представляет премьер-министр страны Мариано Рахой.
Действия премьера рассматриваются каталонцами как проявление мадридского высокомерия, жесткости и пренебрежения правами отдельных групп населения.
Это не столько сепаратизм, сколько популизм, антигосударственные, националистические настроения Каталонии.
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