В Каталонии не смогли выбрать нового главу региона

Отмечается, что из 135 депутатов за него проголосовали только 64 человека. Если в течение ближайших двух месяцев каталонский парламент не сможет выбрать того, кто возглавит регион, он будет расформирован, а в стране проведут новые парламентские выборы.
Ранее экс-глава женералитета Карлес Пучдемон отказался от руководства правительством Каталонии в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса.
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