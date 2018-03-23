Отмечается, что из 135 депутатов за него проголосовали только 64 человека. Если в течение ближайших двух месяцев каталонский парламент не сможет выбрать того, кто возглавит регион, он будет расформирован, а в стране проведут новые парламентские выборы.
Ранее экс-глава женералитета Карлес Пучдемон отказался от руководства правительством Каталонии в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса.
Трамп заменил советника по нацбезопасности Макмастера
Советник президента США по национальной безопасности...
В Каталонии не смогли выбрать нового главу региона
В Каталонии представителю партии "Вместе за Каталонию"...
Участники саммита ЕС осудили нападение на Скрипаля (11)
Главы государств и правительств Евросоюза выражают...
В Чехии произошел взрыв на химическом заводе: шесть погибших (6)
На химическом заводе в Чехии прогремел взрыв. Власти...
В Украине по делу о теракте задержана Надежда Савченко (86)
Верховная Рада Украины приняла решение о снятии...
TOP новостей
ЕС отзывает своего посла в России из-за дела Скрипаля (189)
Лидеры стран ЕС официально согласились с...
До начала работ на II этапе Южной объездной дороги остался лишь один шаг
Министерство транспорта и коммуникаций, Литовская...
Белорусы отмечают столетие своего государства и в Вильнюсе Программа (9)
Проживающие в Литве белорусы начинают отмечать в...