В Каталонии не смогли выбрать нового главу региона

В Каталонии представителю партии "Вместе за Каталонию" Жорди Турулю не удалось добиться абсолютного большинства голосов в парламенте, и он не был утвержден на пост главы правительства региона, пишет El Mundo.
© AFP / Scanpix

Отмечается, что из 135 депутатов за него проголосовали только 64 человека. Если в течение ближайших двух месяцев каталонский парламент не сможет выбрать того, кто возглавит регион, он будет расформирован, а в стране проведут новые парламентские выборы.

Ранее экс-глава женералитета Карлес Пучдемон отказался от руководства правительством Каталонии в пользу находящегося в тюрьме политика Жорди Санчеса.

Gazeta.ru
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