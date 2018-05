В канадском ресторане взорвалась бомба: ранения получили 15 человек

По данным издания, трое раненых находятся в критическом состоянии, они госпитализированы. Остальные 12 пострадавших, по оценке медиков, получили незначительные ранения.

Взрыв в ресторане произошел по вине злоумышленников, подложивших бомбу, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. Правоохранители ищут двух подозреваемых, скрывшихся с места происшествия.

По данным СМИ, взрыв прогремел в четверг, 24 мая, около 22:30 по местному времени.

Здание ресторана уцелело после взрыва, но взрывной волной выбило стекла. Полиция устанавливает причину инцидента. Пока непонятно, из-за чего произошел взрыв.

#BREAKING This is the scene near Hurontario and Eglinton in #Mississauga after a reported explosion at a restaurant. Numerous police, EMS and fire on scene. pic.twitter.com/XrBKGk94xK— Ryan Rocca (@Reporter_Ryan) 25 May 2018

Pics from the restaurant explosion at Hurontario St & Eglinton Av in #Mississauga. Plaza is sealed off, approx 15 people transported to hospital, 3 critical. Sources saying incendiary devices were found inside the restaurant. pic.twitter.com/b5ZX6NVeSx— Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 25 May 2018