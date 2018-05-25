В канадском ресторане взорвалась бомба: ранения получили 15 человек

По данным издания, трое раненых находятся в критическом состоянии, они госпитализированы. Остальные 12 пострадавших, по оценке медиков, получили незначительные ранения.
Взрыв в ресторане произошел по вине злоумышленников, подложивших бомбу, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. Правоохранители ищут двух подозреваемых, скрывшихся с места происшествия.
По данным СМИ, взрыв прогремел в четверг, 24 мая, около 22:30 по местному времени.
Здание ресторана уцелело после взрыва, но взрывной волной выбило стекла. Полиция устанавливает причину инцидента. Пока непонятно, из-за чего произошел взрыв.
#BREAKING This is the scene near Hurontario and Eglinton in #Mississauga after a reported explosion at a restaurant. Numerous police, EMS and fire on scene. pic.twitter.com/XrBKGk94xK— Ryan Rocca (@Reporter_Ryan) 25 May 2018
Pics from the restaurant explosion at Hurontario St & Eglinton Av in #Mississauga. Plaza is sealed off, approx 15 people transported to hospital, 3 critical. Sources saying incendiary devices were found inside the restaurant. pic.twitter.com/b5ZX6NVeSx— Jeremy Cohn (@JeremyGlobalTV) 25 May 2018
15 people injured after possible explosion at #Mississauga restaurant: Peel paramedics https://t.co/NgXqnB5yKV pic.twitter.com/BcB5eZtWyR— Louis Kasatkin (@louiskasatkin) 25 May 2018
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