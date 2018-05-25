В канадском ресторане взорвалась бомба: ранения получили 15 человек

В канадском городе Миссиссога провинции Онтарио 15 человек пострадали в результате взрыва в ресторане Bombay Bhel, сообщает NEWSru.com со ссылкой на The Globe and Mail.
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© K.Šatūno nuotr.

По данным издания, трое раненых находятся в критическом состоянии, они госпитализированы. Остальные 12 пострадавших, по оценке медиков, получили незначительные ранения.

Взрыв в ресторане произошел по вине злоумышленников, подложивших бомбу, сообщает Reuters со ссылкой на полицию. Правоохранители ищут двух подозреваемых, скрывшихся с места происшествия.

По данным СМИ, взрыв прогремел в четверг, 24 мая, около 22:30 по местному времени.

Здание ресторана уцелело после взрыва, но взрывной волной выбило стекла. Полиция устанавливает причину инцидента. Пока непонятно, из-за чего произошел взрыв.

NEWSru.com
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