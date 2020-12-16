В течение 25 лет, с 1995 по 2020 годы, Найгард использовал ресурсы своей компании Nygard Group для сексуальной эксплуатации женщин, в том числе не достигших совершеннолетия, говорится в обвинительном заключении. Найгард выбирал девушек из неблагополучных семей, контролировал их с помощью угроз и ложных карьерных обещаний, а также ограничивал их в возможности перемещения. Кроме того, его обвиняют в изнасиловании своих жертв и принуждению к употреблению наркотиков.
Родившийся в Хельсинки Найгард основал в Канаде компанию по производству спортивной одежды в 1967 году, а уже в 1978 году она вышла на американский рынок. В 2020 году компания фактически прекратила существование из-за обвинений Найгарда в изнасилованиях, сам он был признан банкротом.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Бывшие руководители Литвы из-за трагического положения обратились к жителям страны (355)
Литву сковала пандемия коронавируса . На фоне...
The New York Times: Литва по уровню заболевания коронавирусом на первом месте во всем мире (313)
The New York Times сообщает, что Литва по уровню заболевания...
По всей Литве полиция проводит рейды: некоторым водителям приходится поворачивать назад
В Литве со среды вступил в силу режим карантина ,...
Премьер-министр Литвы о хитростях торговцев: если кто-то будет работать, открыв отдел с чипсами, будут изменения дополнено комментарием Senukai (28)
В среду в Литве вступили в силу новые жесткие...
В течение нескольких недель в Литве зафиксирован скачок смертей, увеличивается число умирающих дома (96)
В среду на заседании комитета по вопросам...