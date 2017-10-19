Канадский "закон имени Сергея Магнитского" получил королевскую санкцию и вступил в силу. Российский МИД на фоне обсуждения законопроекта грозил ответными санкциями, называя закон вмешательством во внутренние дела страны - хотя направлен он не только против России.
Sergey Magnitsky
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4 октября за документ проголосовали 277 членов Палаты общин (нижней палаты), против никто не высказался, воздержавшихся среди присутствующих парламентариев не было. Всего в Палате общин 338 депутатов, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо и все члены либерального правительства страны. Позже документ одобрил Сенат. Для вступления его в силу нужна была подпись генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт, напоминает ТАСС.

"Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств", или "закон имени Сергея Магнитского", является канадской версией американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского".

В ходе слушаний в парламенте указывалось, что "закон имени Сергея Магнитского" должен быть направлен в первую очередь на чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, которые занимаются отмыванием денег в Канаде, нарушая права человека в своих странах.

Глава ведомства Христя Фриланд ранее называла закон важным инструментом канадской внешней политики: "У Канады в мире прочная репутация страны, которая четко придерживается демократических ценностей и поддерживает права человека... (Закон) позволит Канаде применять санкции, налагать запреты и привлекать к ответственности лиц за нарушения прав человека и коррупцию".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа принятие в Канаде такого закона и зеркально расширит санкционные списки канадцев. Захарова отметила, что в Москве разочарованы подобными действиями Оттавы.

Юриста Сергея Магнитского арестовали в декабре 2007 года после того, как он вскрыл многомиллиардную схему хищений из российского бюджета. В ноябре 2009 года он умер в московском СИЗО "Матросская тишина".

NEWSru.com
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