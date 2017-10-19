4 октября за документ проголосовали 277 членов Палаты общин (нижней палаты), против никто не высказался, воздержавшихся среди присутствующих парламентариев не было. Всего в Палате общин 338 депутатов, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо и все члены либерального правительства страны. Позже документ одобрил Сенат. Для вступления его в силу нужна была подпись генерал-губернатора Канады Жюли Пейетт, напоминает ТАСС.
"Закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств", или "закон имени Сергея Магнитского", является канадской версией американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского".
В ходе слушаний в парламенте указывалось, что "закон имени Сергея Магнитского" должен быть направлен в первую очередь на чиновников из России, Венесуэлы, Ирана, Вьетнама и Мьянмы, которые занимаются отмыванием денег в Канаде, нарушая права человека в своих странах.
Глава ведомства Христя Фриланд ранее называла закон важным инструментом канадской внешней политики: "У Канады в мире прочная репутация страны, которая четко придерживается демократических ценностей и поддерживает права человека... (Закон) позволит Канаде применять санкции, налагать запреты и привлекать к ответственности лиц за нарушения прав человека и коррупцию".
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не оставит без ответа принятие в Канаде такого закона и зеркально расширит санкционные списки канадцев. Захарова отметила, что в Москве разочарованы подобными действиями Оттавы.
Юриста Сергея Магнитского арестовали в декабре 2007 года после того, как он вскрыл многомиллиардную схему хищений из российского бюджета. В ноябре 2009 года он умер в московском СИЗО "Матросская тишина".
Правительство Испании намерено лишить Каталонию автономии
Правительство Испании намерено воспользоваться 155-й...
Пресса Британии: выдвижение Собчак - это удар по Навальному (9)
О решении известной российской телеведущей Ксении...
"Новая эра": Си Цзиньпин обещает Китаю современный социализм
Китай вошел в новую эру, которая сулит стране...
Иран подтвердил свою приверженность ядерному соглашению
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в среду, 18...
Павленский и его спутница взяты во Франции под стражу до суда (10)
Российский художник-акционист Петр Павленский и его...
TOP новостей
После получения писем из "Содры" тысячи людей задумались о будущей пенсии (2)
После получения писем из "Содры" тысячи людей...
Что произошло бы, если ввели бы военное положение: ситуация 1940 г. не повторится (125)
Временные ограничения прав и свобод человека,...
На введение штатной зарплаты учителей в Литве будет выделено 93 млн. евро
На введение штатной оплаты труда учителей в Литве...
Невероятная история 1,8 млн. долларов: как директор-самозванец позарился на чужие деньги (1)
Оказывается, в Литве возможно назначить себя...
Американские синоптики прогнозируют Балтии холодную и снежную зиму (9)
Грядущая зима в странах Балтии ожидается более...