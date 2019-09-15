Офицер Королевской канадской конной полиции (RCMP) Кэмерон Ортис, арестованный 12 сентября в Оттаве по подозрению в хищении секретных документов, курировал расследование, связанное с одним из крупных случаев отмывания денег по схеме, вскрытой аудитором инвестфонда Hermitage Capital Сергеем Магнитским. Об этом в ночь на воскресенье, 15 сентября, сообщают канадские газета The Globe and Mail и телеканал Global News.
Обвинения против Кэмерона Ортиса
Ожидается, что Ортис предстанет перед судом в следующую пятницу, 20 сентября. Против него выдвинуто в общей сложности пять обвинений в связи с нарушением уголовного кодекса Канады и закона о государственной тайне (Security of Information Act). По данным Global News, в RCMP опасаются, что Ортис похитил "большой объем информации, которая может помешать проведению бессчетного количества расследований".
Обвинение считает, что Ортис "получил, сохранил, обработал конфиденциальную информацию с намерением передать ее людям, с которыми он не должен ее передавать", заявил журналистам представитель прокуратуры.
В августе 2019 года Ортис курировал проверку возможного отмывания через Канаду 14 миллионов долларов, предположительно проходивших по организованной российскими чиновниками схеме хищения бюджетных средств, о которой впервые сообщил юрист Сергей Магнитский.
Связь с этим делом Ортиса, который являлся генеральным директором Национального координационного центра разведывательной службы RCMP, всплыла после того, как Уильям Браудер, британский финансист и основатель фонда Hermitage Capital, на которого работал Магнитский, в 2016 году подал в суд на RCMP.
Сергей Магнитский, уличивший ряд чиновников РФ в хищении у государства более 230 млн долларов, был арестован в 2008 году по обвинению в уклонении от уплаты налогов. В ноябре 2009 года он умер в больнице следственного изолятора "Матросская тишина" в Москве.
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