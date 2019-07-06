Землетрясение силой в 7,1 балла произошло в пятницу, 5 июля, в Калифорнии. Оно последовало спустя всего 34 часа после первого, более слабого толчка. Как сообщает газета The Los Angeles Times, это землетрясение стало самым сильным в регионе за последние 20 лет.

По оценкам Геологической службы США USGS, экономические потери от землетрясения составили как минимум один миллиард долларов.

Отключение электричества в Лос-Анджелесе

Далее отмечается, что толчки от землетрясения почувствовали миллионы людей по всему региону, включая области вокруг Лос-Анджелеса и Лас-Вегаса. По информации агентства AFP, в Лос-Анджелесе катаклизм привел к частичному отключению электроэнергии, однако более крупного ущерба причинено не было.

На сайте микроблогов Twitter под хэштегом #earthquake очевидцы опубликовали фотографии покосившихся домов и видео, на которых видно, как в результате подземных толчков выплескивается вода из бассейна или раскачиваются подвешенные к потолку рекламные щиты магазинов.

Сила землетрясения с эпицентром в районе небольшого города Риджкреста, произошедшего днем ранее, оценивается в 6,4 балла.