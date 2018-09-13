В Калифорнии мужчина убил пять человек и застрелился

Инцидент произошел в городе Бейкерсфилд, расположенном примерно в 145 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Полиция получила сигнал о стрельбе в 17:20 по местному времени.
По данным следствия, мужчина с женой пришел в автотранспортную компанию, где у него произошел конфликт с сотрудником. Пришедший в ярость подозреваемый убил оппонента. Затем он застрелил свою супругу и еще одного человека, зашедшего в офис.
Как установила полиция, после расправы злоумышленник поехал к жилому дому, где застрелил еще двух человек - мужчину и женщину. Но на этом преступник не остановился - он направился в другой район города. Там он похитил машину, в которой находились женщина и ребенок. К счастью, им удалось сбежать, они не пострадали.
Когда стрелок увидели преследовавших его полицейских, он остановил автомобиль и выстрелил себе в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.
Ведется расследование, выясняются причины, толкнувшие преступника на кровавую расправу. По данным CNN, полиция уже опросила около 30 свидетелей, которые видели происходящее. Стражи порядка выясняют, как жертвы были связаны с убийцей, передает The Goldwater.
Six dead — five victims and suspect — in southeast #Bakersfieldshooting https://t.co/zmUN9KvzJ9 via @Bakersfieldcali— ⛩𝔻𝕒𝕟𝕚𝕖𝕝-𝕊𝕒𝕟🐉 (@robles_jdaniel) September 13, 2018
Authorities say a gunman killed five people, including his wife, before turning the gun on himself as a Kern County sheriff's deputy closed in Wednesday #Bakersfield #California https://t.co/KOGb1e8pDC pic.twitter.com/LQOKXQxuTl— KTVU (@KTVU) September 13, 2018
#CA: 6 people killed, including gunman, in #Bakersfield shooting spreehttps://t.co/U0aJXdSL8Y -- https://t.co/YDkYVuebK4 pic.twitter.com/ZJdE55j64R— Z9 (@Z9Network) September 13, 2018
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