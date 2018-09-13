В Калифорнии мужчина убил пять человек и застрелился

В американском штате Калифорния мужчина вечером в среду, 12 сентября, застрелил пять человек, после чего покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает телеканал ABC.
Policija Kalifornijoje
© Reuters/Scanpix

Инцидент произошел в городе Бейкерсфилд, расположенном примерно в 145 километрах к северу от Лос-Анджелеса. Полиция получила сигнал о стрельбе в 17:20 по местному времени.

По данным следствия, мужчина с женой пришел в автотранспортную компанию, где у него произошел конфликт с сотрудником. Пришедший в ярость подозреваемый убил оппонента. Затем он застрелил свою супругу и еще одного человека, зашедшего в офис.

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Как установила полиция, после расправы злоумышленник поехал к жилому дому, где застрелил еще двух человек - мужчину и женщину. Но на этом преступник не остановился - он направился в другой район города. Там он похитил машину, в которой находились женщина и ребенок. К счастью, им удалось сбежать, они не пострадали.

Когда стрелок увидели преследовавших его полицейских, он остановил автомобиль и выстрелил себе в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте.

Ведется расследование, выясняются причины, толкнувшие преступника на кровавую расправу. По данным CNN, полиция уже опросила около 30 свидетелей, которые видели происходящее. Стражи порядка выясняют, как жертвы были связаны с убийцей, передает The Goldwater.

NEWSru.com
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