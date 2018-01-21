В Кабуле завершился штурм отеля Intercontinental, погибли шесть заложников

Спустя 13 часов после начала атаки на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле все боевики убиты. В результате нападения погибли шесть гражданских лиц, в том числе одна иностранка, сообщил утром в воскресенье представитель министерства внутренних дел Афганистана Насрат Рахими.
© Reuters / Scanpix

В общей сложности спасены 153 человека, находившихся в отеле, среди них 41 иностранец, отметил другой представитель МВД Наджиб Даниш. Семь человек получили ранения.

В результате штурма убиты трое нападавших, передает DW. Первоначально власти сообщали, что отель атаковали четверо боевиков.

Как отмечает агентство DPA, официальные представители властей Афганистана зачастую занижают число жертв. В интервью агентству один из очевидцев нападения утверждал, что реальное число погибших "намного выше", чем официальные данные. Он также указал, что боевики искали в отеле иностранцев и правительственных чиновников.

Intercontinental - популярнейший среди иностранцев отель Кабула. В день нападения здесь проходила конференция экспертов в области компьютерных технологий. Среди участников мероприятия были и правительственные чиновники.

В июне 2011 года отель уже становился целью атаки боевиков. Тогда в результате четырех взрывов погибли 10 граждан Афганистана.

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