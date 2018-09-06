Первый взрыв произошел около 18:00 в спортивном клубе "Майванд", расположенном в квартале Кала-е-Назир района Дашт-е-Барчи на западе города. Во время соревнований в зал проник террорист-смертник, который привел в действие взрывное устройство. Через час, вблизи спортивного клуба в толпе полицейских и журналистов был взорван заминированный автомобиль, передает "Интерфакс".

По данным местной прессы, общее число жертв двух взрывов превысило 20 человек, а еще 70 получили ранения. Среди погибших оказались 28-летний корреспондент телеканала Tolo News Самим Фарамарз и 23-летний оператор этого телеканала Рамиз Ахмади, сообщил директор канала Лотфулла Наджафизада в микроблоге Twitter. Еще четыре представителя СМИ получили ранения.

Ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

Как отмечает Tolo News, Фарамарз проработал на канале три года. Хотя он освещал события из области культуры, он также готовил репортажи о фактах коррупции, политических процессах и атаках террористов-смертников.

Ахмади пришел работать на телеканал 4 года назад. Журналистику он совмещал с учебой на юридическом факультете в частном университете в Кабуле.

С начала года это уже не первый случай, когда Tolo News теряет своих сотрудников. В апреле при взрыве в Кабуле погиб еще один работник телеканала.

Как добавляет "Интерфакс", в то же примерно время, когда в Кабуле в результате теракта погибли журналисты, в городе Герат, административном центре одноименной провинции на западе Афганистана, также прогремело два взрыва. По информации властей, взрывные устройства приведены в действие в центре города, вблизи полицейского поста. По предварительным данным, ранен сотрудник дорожной полиции.

Перед этим в среду утром Главное управление национальной безопасности Афганистана сообщило об аресте в Кабуле 11 боевиков террористической сети "Хаккани", крыла радикального афганского движения "Талибан".

Боевики, причастные к террористической деятельности, минированию, убийствам должностных лиц и племенных старейшин, были арестованы в 5-м и 12-м районах города, а также в уездах Баграми и Пагман на окраине афганской столицы, говорилось в заявлении Национального управления безопасности. У арестованных изъяты оружие и боеприпасы, три самодельных взрывных устройства, 300 кг взрывчатых веществ.

Во вторник движение "Талибан" объявило о смерти после нескольких лет болезни главы и основателя сети "Хаккани" Джелалуддина Хаккани.