В Кабуле неизвестные напали на правительственный квартал

В столице Афганистана Кабуле в субботу, 20 апреля, неизвестные атаковали правительственный квартал. Основные столкновения происходят возле главного почтового ведомства, находящегося внутри здания министерства коммуникационных и информационных технологий. По словам представителя афганского МВД, по меньшей мере двое атакующих были убиты. Из здания министерства поднимаются клубы дыма. Министерство было оцеплено подразделениями афганской армии.
Нападения произошло после того, как в пятницу в столице Катара Дохи были сорваны переговоры между представителями властей Афганистана и радикального движения "Талибан", которые должны были начаться в субботу. Причиной "отсрочки" переговоров стал состав афганской делегации, к которому были вопросы как у властей Катара, так и у талибов.
В 2018 году в Афганистане, по данным ООН, в результате нападений боевиков, а также в результате боевых действий погибло беспрецедентно много мирных жителей - 3804 человека, из них 927 - дети. Еще 7189 человек были ранены. По сравнению с 2017 годом число мирных жертв возросло на 11 процентов.
Как поясняют эксперты, за атаками в большинстве случаев (63 процента) стояли противники правительства в Кабуле, в 37 процентах случаев это были боевики радикального исламистского движения "Талибан", еще в 20 - "Вилаят Хорасан", отделения террористической группировки "Исламское государство" в Афганистане и в Пакистане.
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