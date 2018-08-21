Как сообщает Reuters, в Афганистане ранее были захвачены три автобуса из города Кундуз, в которых находились около 200 человек, направлявшихся на праздник. По данным агентства, среди них было не менее 170 гражданских лиц и около 20 сотрудников органов безопасности.

Движение Талибан подтвердило захват заложников. Представитель талибов заявил Reuters, что среди пассажиров автобусов ищут сотрудников органов безопасности; гражданских отпустят, заявил он.

В данный момент большинство заложников на свободе; об освобождении остальных ведутся переговоры, сообщает Associated Press.

Лидеры Талибана 20 августа отвергли предложение правительства Афганистана о трехмесячном перемирии. По данным Reuters, талибы считают, что из-за перемирий откладывается вывод из страны американских войск, которые поддерживают нынешнее афганское правительство.