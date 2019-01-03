Законопроект о наказании клиентов проституток был подан министром юстиции Айелет Шакед.
Отныне в Израиле приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где предоставляются такие услуги, будет считаться уголовным преступлением.
Размер штрафа за приобретение секс-услуг составит 2000 шекелей (480 евро) за первое нарушение и 4000 шекелей (560 евро) за повторное нарушение. В отдельных случаях прокуратура может предъявить обвинения в уголовном преступлении, и тогда максимальный размер штрафа составит до 75 300 шекелей (свыше 18 000 евро).
Полицейские смогут выписывать штраф всем присутствующим на месте преступления, не занимаясь выяснением обстоятельств их присутствия в месте, предназначенном для покупки секс-услуг.
Кроме запрещения пользования услугами проституток ("секс-работников и секс-работниц"), законопроект предусматривает наказание за пребывание граждан страны и туристов в месте, где оказываются указанные услуги (притоны, публичные дома). При этом никаких санкций на самих секс-работников закон не налагает.
В Израиле запретили пользоваться услугами проституток
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