Обвинительное заключение суд огласил 17 июня, пишет издание "Вести Израиль". Драка произошла 26 мая возле бара на улице Гутман в Петах-Тикве, расположенном в 10 километрах от Тель-Авива.
Гунта назвал украинца хохлом, и тот в ответ кинулся на него с кулаками. Он бил по голове, прохожим разнять оппонентов не удалось. Один из ударов оказался настолько сильным, что молдаванин упал и получил черепно-мозговую травму.
Гунту доставили в больницу, и, по словам врачей, он пришел в сознание. Однако вскоре его состояние начало стремительно ухудшаться, и он умер через три дня.
Тикляна полицейские задержали в Ход ха-Шароне после того, как изучили записи с камер наблюдения. Оказалось, что украинец проживает в Израиле с февраля 2018 года и считает себя беженцем. Он снимает квартиру в Рамат-Гане и зарабатывает на жизнь ремонтными работами.
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