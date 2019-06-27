Как сообщило радио "Галей ЦАХАЛ", подведомственное Армии обороны Израиля, его источники предполагают, что проблема может быть вызвана средствами радиоэлектронной борьбы, которые Россия применяет в Сирии или Средиземном море.

О том же пишет газета "Гаарец" со ссылкой на выводы комплекса израильских спецслужб.

Российский посол в интервью "Галей ЦАХАЛ" назвал предположение о причастности России "фейк-ньюс". Такой же комментарий агентство РИА Новости получило от источника в российских дипломатических кругах.

Накануне в управлении аэропортов Израиля заявили, что получили от экипажей самолетов множество сообщений о помехах в работе GPS в районе Бен-Гуриона. В то же время ведомство заверило, что приняло меры, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Как отмечает газета "Гаарец", система GPS используется для навигации в воздушном пространстве Израиля, а также во время взлета и посадки. Источник издания отметил, что пилоты также могут использовать альтернативные навигационные системы.

Осенью прошлого года на перебои в работе GPS во время учений НАТО жаловались Норвегия и Финляндия. Их власти также связывали проблемы с действиями российских военных.

"Вы знаете, что есть тенденция обвинять Россию во всех смертных и иных грехах. Как правило, такие обвинения не имеют под собой оснований", - комментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Радиосигнал со спутников системы GPS можно заглушить более мощным сигналом станции помех, либо, как происходит в более сложных и современных системах радиоэлектронной борьбы, его можно подменить своим, ложным сигналом.

Россия в последние годы вкладывает большие средства в системы радиоэлектронной борьбы, в арсенале страны есть как простые "глушилки", так и более сложные системы, способные "отправить" приемник GPS в точку с другими координатами.

Так, в 2016 году в Москве пользователи навигаторов обратили внимание на то, что в районе Кремля их приборы стали показывать местонахождение в районе аэропортов. Тогда эксперты предполагали, что таким образом спецслужбы предотвращали использование дронов над стратегическими объектами.