Парламент Израиля проголосовал за самороспуск и повторные выборы. Причиной роспуска кнессета стали провалившиеся переговоры по создания правительственной коалиции. Новые выборы в парламент Израиля назначены на сентябрь.
Izraelio parlamentas
© AFP / Scanpix

Парламент Израиля в среду, 29 мая, проголосовал за самороспуск. Причиной такого решения стали провалившиеся переговоры по создания правительственной коалиции. Новые, повторные выборы в кнессет назначены на сентябрь.

Биньямин Нетаньяху должен был сформировать правительство до вечера 29 мая. Премьер-министр намеревался создать кабинет из представителей правых и религиозных партий, однако к установленному сроку соглашение не было достигнуто.

Статьи по теме:
СМИ: армия Израиля уничтожила в Сирии самоходную установку "Шилка" советского производства  (5)
Президент Израиля шокирован советом не носить евреям в ФРГ кипу  (1)

Мартовские выборы в кнессет

Израильский парламент ранее инициировал самороспуск в декабре 2018 года, досрочные выборы прошли в марте. По итогам выборов в кнессет возглавляемая Нетаньяху партия "Ликуд" и новый центристский блок "Кахоль-лаван" получили по 35 депутатских мандата (из 120). Однако с учетом предварительных коалиционных договоренностей между партиями и блоками на выборах в парламент Нетаньяху обеспечил себе поддержку 65 депутатов.

Несколько дней назад в Тель-Авиве прошла масштабная акция оппозиции против Нетаньяху, на улицы вышли десятки тысяч протестующих. Протест "в поддержку демократии" был направлен против попыток премьер-министра Биньямина Нетаньяху внести поправки в законодательство, которые ограничат полномочия Верховного суда Израиля.

Биньямин Нетаньяху возглавляет израильское правительство непрерывно с 2009 года, ранее он занимал пост премьер-министра в 1996-1999 годах.

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Еврейская организация видит опасность для евреев в крупных городах ФРГ (3)

Борьба с антисемитизмом - задача всего общества, заявил...

В ФРГ евреям советуют не носить кипу (5)

Уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с...

Wizz Air будет летать из Вильнюса в Эйлат (3)

С начала зимнего сезона венгерская бюджетная...

ХАМАС угрожает сорвать прекращение огня с Израилем

Несмотря на прибытие в сектор Газы катарского эмиссара...

В мире

На западе Украины упал вертолет Сухопутных войск, экипаж погиб

В Ровенской области поздно вечером 29 мая во время...

Как утаивают чистую правду про грязную нефть в "Дружбе"

Главным источником достоверных сведений о крупнейшей...

США напомнили Анкаре о "негативных последствиях" оборонной сделки с Россией

Администрация США готова более тесно сотрудничать с...

Международные эксперты не подтвердили обвинения США о ядерных испытаниях в РФ

Международная система мониторинга, способная...

Спецпрокурор Мюллер объяснил, почему не обвинил Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер в первом публичном...

TOP новостей

У "Содры" плохие новости: рост зарплат в Литве замедляется

Рост зарплат на 10% могла почувствовать половина...

Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas

Николай Статкевич: не пожимайте руку в крови – потом будет тяжело отмыться Специально для DELFI (2)

В Беларуси выборов нет. Нет и иных рычагов воздействия...

Трагедия села – за 600 евро никто не хочет работать (43)

Нередко фермеры жалуются на нехватку работников в...

Налоговая инспекция предупреждает – некоторые жители получат письма

Государственная налоговая инспекция (ГНИ) оценила...

В прошлом году житель Литвы старше 15 лет в среднем выпивал 11,2 литра алкоголя (3)

В прошлом году один житель Литвы старше 15 лет в среднем...