Парламент Израиля в среду, 29 мая, проголосовал за самороспуск. Причиной такого решения стали провалившиеся переговоры по создания правительственной коалиции. Новые, повторные выборы в кнессет назначены на сентябрь.
Биньямин Нетаньяху должен был сформировать правительство до вечера 29 мая. Премьер-министр намеревался создать кабинет из представителей правых и религиозных партий, однако к установленному сроку соглашение не было достигнуто.
Мартовские выборы в кнессет
Израильский парламент ранее инициировал самороспуск в декабре 2018 года, досрочные выборы прошли в марте. По итогам выборов в кнессет возглавляемая Нетаньяху партия "Ликуд" и новый центристский блок "Кахоль-лаван" получили по 35 депутатских мандата (из 120). Однако с учетом предварительных коалиционных договоренностей между партиями и блоками на выборах в парламент Нетаньяху обеспечил себе поддержку 65 депутатов.
Несколько дней назад в Тель-Авиве прошла масштабная акция оппозиции против Нетаньяху, на улицы вышли десятки тысяч протестующих. Протест "в поддержку демократии" был направлен против попыток премьер-министра Биньямина Нетаньяху внести поправки в законодательство, которые ограничат полномочия Верховного суда Израиля.
Биньямин Нетаньяху возглавляет израильское правительство непрерывно с 2009 года, ранее он занимал пост премьер-министра в 1996-1999 годах.
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