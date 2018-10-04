"Я не могу сказать, что мы рады поставке С-300. Тем не менее, это та сфера, где у нас нет никакого выхода, нет никакой возможности не принимать решения", - сказал министр, слова которого приводит "Интерфакс".

При этом Либерман пообещал, что Израиль будет наносить удары лишь в крайнем случае. "Пока наши интересы затронуты не будут, мы никогда не действовали и действовать не будем, но ясно, что мы не можем себе позволить, чтобы вся территория Сирии стала одной большой военной базой для Ирана, и будем действовать в соответствии с нашими интересами", - пояснил министр.

С его слов, удары наносятся не "в соответствии с репортажами в СМИ" и не по графику, а в соответствии с оперативной информацией, поступающей от спецслужб. "Когда мы имеем точную информацию о какой-либо попытке перебросить оружие из Ирана в Сирию или из Сирии в Ливан для [шиитского движения] "Хезболлах" - мы действуем", - приводит ТАСС слова Либермана.

Министр добавил, что сейчас для Израиля и России важно восстановить нормальные отношения, несмотря на разногласия по поводу трагедии с самолетом-разведчиком Ил-20.

"Я полагаю, что самое важное для нас - вернуть наши рабочие отношения в нормальное русло. Сегодня самая важная задача - это возвращение к обычным операциям, координации, более активному использованию (практики. - Прим. "Интерфакса") экстренных линий во избежание конфликтных ситуаций. Мы должны работать", - отметил Либерман.

Министр в очередной раз подчеркнул, что вся ответственность за гибель российского самолета Ил-20 лежит на армии президента Сирии Башара Асада. "За последние два года Израиль нанес более 200 ударов по иранским объектам и целям "Хезболлы" в Сирии... И ни один российский солдат не получил ни царапины. Неожиданно мы якобы устроили подобную "постановку". Это нелогично", - сказал Либерман.

Он также посоветовал учитывать тактико-технические характеристики израильских самолетов. "Вдобавок, вы должны понимать, что скорость (истребителя. - Прим. "Интерфакса") F-16 в два с половиной раза выше скорости Ил-20, и к тому времени, когда сирийские ПВО открыли огонь, израильские самолеты были уже в нашем воздушном пространстве", - сказал министр.

Напомним, 17 сентября четыре истребителя F-16 Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взлетели с базы на юге страны и набрали высоту к востоку от Кипра. Перед этим израильские военные получили данные о разгрузке с грузовиков в Латакии иранского оборудования для производства ракет высокой точности, предназначенного для "Хезболлы".

Самолеты нанесли удар по цели в 21:42, согласно израильской версии.

Российская сторона, по данным военных, была предупреждена об атаке за четыре минуты до начала удара, в 21:38. А цель была поражена в 21:50. При этом в Москве утверждают, что сигнал от израильской армии получили только за минуту до совершения удара.

Российский Ил-20 находился в небе на севере Сирии, примерно в 200 км к востоку от израильских самолетов, и продолжал двигаться на запад. В 21:52 сирийская система ПВО выпустила 27 ракет в разных направлениях, утверждали израильтяне. В 22:05 ракета комплекса С-200 поразила российский самолет. 15 военных РФ, находившихся на борту, погибли.

В тот момент, когда ракета попала в Ил-20, израильские истребители, как подчеркнули в ЦАХАЛ, уже находились недалеко от израильского города Хайфа, на пути к посадке.

В связи с произошедшим Израиль категорически отверг обвинения России в том, что один из F-16 в момент трагедии скрылся за Ил-20 и, как утверждали в Москве, "подставил" его под удар сирийцев. Два самолета, как пояснили в ведомстве, "летали в разных районах, на разных высотах и с разной скоростью".

Однако в Москве сделали иные выводы из трагедии, решив усилить ПВО промазавших по израильским самолетам сирийцев. 24 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия в течение двух недель передаст сирийским военным ЗРС С-300. А 3 октября телеканал "Звезда" опубликовал видео разгрузки комплекса С-300, доставленного в Сирию на самолете Ан-124-100 "Руслан". Сообщается, что всего Россия передала сирийцам четыре таких ЗРК.

По словам Шойгу, современные автоматизированные системы управления, установленные на командных пунктах Сирии, "гарантируют идентификацию всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО". То есть Москва намерена предоставить сирийским ПВО коды системы "свой-чужой", чего, как утверждали в Минобороны РФ, не делалось ранее ни с одним из иностранных государств.

Для обучения расчетов и экипажей сирийской армии для работы на С-300 потребуется три месяца. По словам главы российского военного ведомства, необходимый для обслуживания этих комплексов персонал отобран и уже начал подготовку.