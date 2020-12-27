Вечером в субботу, 26 декабря, в Израиле прошла очередная демонстрация против политики премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Перед резиденцией главы правительства в Иерусалиме собрались несколько тысяч человек, протесты проходили и в других городах. Частично демонстрации перешли в столкновения сторонников и противников премьер-министра, в итоге полиция арестовала несколько человек.
Причинами протестов являются выдвинутые против Нетаньяху обвинения в коррупции, а также недовольство израильтян правительственными мерами по борьбе с пандемией COVID-19 и связанными с ними ограничениями. Эти ограничения особенно негативно сказались на бизнесе владельцев маленьких магазинов и гастрономических заведений.
23 декабря в Израиле в очередной раз распустили парламент, поскольку правительственной коалиции, возглавляемой Нетаньяху и министром обороны Бенни Ганцем, не удалось достичь соглашения по вопросу о госбюджете на следующий год. Из-за роспуска парламента выборы в Израиле пройдут уже в четвертый раз менее чем за два года. Предварительная дата новых выборов - 23 марта.
Столкновения с полицейскими
Кроме того, в субботу в Иерусалиме также произошли столкновения между демонстрантами правого толка и правоохранителями. Несколько сотен протестующих собрались у штаб-квартиры полиции в связи с гибелью 16-летнего еврейского поселенца. Подросток погиб в аварии, пытаясь скрыться от полиции после того, как он бросал камни в палестинцев, пишет издание The Times of Israel. В ходе столкновений было ранено 11 полицейских, 11 демонстрантов были задержаны.
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