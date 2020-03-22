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Итальянские фирмы и предприятия, чья деятельность не является жизненно важной, должны приостановить работу до 3 апреля в целях борьбы с распространением коронавируса, распорядился премьер Джузеппе Конте.
В Италии закрываются все предприятия, кроме жизненно важных
© PA / Scanpix

Власти Италии расширяют меры борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Всем компаниям и предприятиям, чья деятельность не является жизненно важной, необходимо приостановить работу, объявил председатель Совета министров Джузеппе Конте в субботу, 21 марта.

Мера будет действовать до 3 апреля. Ожидается, что указ будет опубликован 22 марта и немедленно вступит в силу. Супермаркеты, аптеки, почтовые отделения, банки, а также общественный транспорт продолжат работу, заверил итальянский премьер.

Италия уже вышла на первое место в мире по числу людей, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом. По данным международной группы волонтеров Worldometers, опасный возбудитель в стране выявлен у 53 тысяч человек, более 4800 больных скончались, 6000 выздоровели. С 10 марта по всей Италии ограничена свобода передвижения. Школы и университеты закрыты до 3 апреля, отменены любые демонстрации. Эти меры затрагивают свыше 60 млн человек.

Deutsche Welle
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