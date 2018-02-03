В Италии задержали ранившего шесть иностранцев мужчину

В итальянском городе Мачерата мужчина начал стрелять в центре города и ранил шесть иностранцев. Об этом сообщает Corriere della Sera.
© Alessio Vidal

Молодой человек начал стрельбу, находясь в автомобиле черного цвета Alfa 147. Одна из версий нападения, над которой работают полицейские, является месть нигерийской общине. Гражданин Нигерии является подозреваемым в недавно совершенном в Мачерате убийстве итальянки.

В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу. Полиция сообщила, что молодой человек задержан. Во время задержания он кричал «Да здравствует Италия!».

Ранее сообщалось, что целью стрелка были темнокожие люди.

Gazeta.ru
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