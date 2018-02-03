В Италии задержали ранившего шесть иностранцев мужчину

Молодой человек начал стрельбу, находясь в автомобиле черного цвета Alfa 147. Одна из версий нападения, над которой работают полицейские, является месть нигерийской общине. Гражданин Нигерии является подозреваемым в недавно совершенном в Мачерате убийстве итальянки.
В настоящее время пострадавшие доставлены в больницу. Полиция сообщила, что молодой человек задержан. Во время задержания он кричал «Да здравствует Италия!».
Ранее сообщалось, что целью стрелка были темнокожие люди.
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