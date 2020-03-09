В Италии за сутки произошел резкий скачок смертей от COVID-19

В Италии существенно выросло количество смертей от заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2. За последние сутки скончались еще 133 человека, заявил глава национальной службы гражданской обороны Италии Анджело Борелли в воскресенье, 8 марта. Днем ранее власти сообщали о 233 летальных исходах.
Кроме того, за сутки было выявлено почти 1500 новых заражений. Всего вирус обнаружен у 7375 человек, однако несколько сотен больных уже выздоровели. Таким образом, Италия занимает второе место в мире по числу случаев заболевания и летальных исходов, уступая только Китаю, откуда началось распространение заболевания.
По словам Борелли, власти распорядились закупить 22 миллиона медицинских масок для борьбы с инфекцией. Это не единственная мера, принятая Римом в последние дни. Власти уже ввели карантин на севере страны, а также предписали врачам, находящимся на пенсии, вернуться к работе из-за распространения коронавируса в Италии.
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