На данный момент эпидемия в Италии привела к смерти более чем 4000 человек. Число инфицированных за сутки людей возросло на 4 670. Более 16 тысяч человек в больницах, 19 тысяч в самоизоляции.

Правоохранительные органы сообщают, что в четверг в Италии более 9000 человек были пойманы за нарушением правил карантина. С начала введения ограничений правила социальной изоляции нарушили более 50 000 человек.

Ранее итальянские должностные лица говорили, что близится пик заболеваемости, после чего показатели должны пойти вниз. Однако эксперты указывают, что никто не знает, когда заболеваемость пойдет на спад.

Чтобы взбодрить жителей, все итальянские радиостанции в 11 утра проигрывают гимн Италии, а за ним следуют три хита - Azzurro, La canzone del sole и Nel blu dipinto di blu. Тем не менее настроение остается подавленным. Теперь должностные лица считают эпицентром заболеваемости Милан. За последние сутки там были выявлены 526 новых случаев COVID-19.