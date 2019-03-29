Не менее 50 человек пострадали в результате столкновения двух пассажирских поездов в Италии. Авария произошла в 18:39 на станции Инвериго в провинции Комо в четверг, 28 марта, сообщает газета Leggo.
© AP/Scanpix

По предварительным данным, поезда столкнулись из-за того, что один из составов, следовавший из Милана в Ассо, отправился от станции на запрещающий сигнал. Машинист вовремя заметил ехавший навстречу поезд и резко затормозил. В результате столкновения пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Шестеро из них пострадали серьезно, еще 50 человек отделались травмами, которые не несут большой угрозы здоровью.

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"Предполагалось, что причиной аварии стал человеческий фактор. Однако на данном участке железнодорожной линии, управляемой FerrovieNord, не сработала операционная система безопасности SCMT (технология, которая предотвратила бы столкновение между поездами)", - говорится в заявлении Министерства инфраструктуры и транспорта страны.

На место аварии сразу выехали медики и пожарные. Туда же были направлены два спасательных вертолета, передает РБК. Пострадавшим оказана помощь.


Добавим, год назад в провинции Милан сошел с рельсов пассажирский поезд. Тогда четыре человека погибли, а около 100 получили ранения. Авария произошла из-за проседания железнодорожного полотна, утверждали власти.

NEWSru.com
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