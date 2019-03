В Италии столкнулись два пассажирских поезда: пострадали более 50 человек

По предварительным данным, поезда столкнулись из-за того, что один из составов, следовавший из Милана в Ассо, отправился от станции на запрещающий сигнал. Машинист вовремя заметил ехавший навстречу поезд и резко затормозил. В результате столкновения пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Шестеро из них пострадали серьезно, еще 50 человек отделались травмами, которые не несут большой угрозы здоровью.

"Предполагалось, что причиной аварии стал человеческий фактор. Однако на данном участке железнодорожной линии, управляемой FerrovieNord, не сработала операционная система безопасности SCMT (технология, которая предотвратила бы столкновение между поездами)", - говорится в заявлении Министерства инфраструктуры и транспорта страны.

На место аварии сразу выехали медики и пожарные. Туда же были направлены два спасательных вертолета, передает РБК. Пострадавшим оказана помощь.

#Inverigo (CO) #28marzo 18:40, tamponamento tra due treni sulla linea Como-Lecco: #vigilidelfuoco al lavoro per il soccorso. Una cinquantina i passeggeri feriti in modo lieve, mentre dalle prime indicazioni del personale sanitario sarebbero cinque quelli più gravi pic.twitter.com/LzwyLtESo3