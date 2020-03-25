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Число умерших в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, и его последствий составило 743 человека. Это чуть меньше антирекорда двухдневной давности, когда летальных исходов было почти 800. Новые данные привел в минувший вторник глава Департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.
Italijoje laidojamos koronaviruso aukos
Italijoje laidojamos koronaviruso aukos
© Zuma Press / Scanpix

"Сегодня мы зарегистрировали смерть 743 пациентов. Общее число жертв составило 6820. Число инфицированных [в настоящий момент] составляет 54030. Вылечившихся на 894 больше, всего 8326", — сказал он.

Накануне сообщалось о 601 умершем. Общее число инфицированных с момента начала пандемии — 69176 человек (включая жертв и вылечившихся).

naviny.by
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