Президент Италии Серджо Маттарелла подписал закон о пенсионной реформе (так называемый закон о "квоте 100"), сообщает агентство Ansa. 17 января закон был одобрен Советом министров Италии.
© DELFI / Tadas Markevičius

Главный пункт закона – снижение возраста выхода на пенсию на 5 лет. Сейчас он в Италии составляет 67 лет (его повысили в 2011 году во время экономического кризиса). Реформа разрешит итальянцам выходить на пенсию уже в 62 года, при условии, что у них к этому моменту наберется 38 лет трудового стажа (вместе 38 и 62 составляют 100, поэтому закон так и называется). Таким образом под новую реформу имеет возможность попасть почти любой, кто начал работать раньше 29 лет и не имел больших перерывов в трудовой деятельности.

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Чем старше человек, тем меньший стаж ему потребуется для выхода на пенсию: в 70 лет, к примеру, потребуется лишь 30 лет трудового стажа. Изменения вступят в силу уже с апреля для частного сектора и с августа – для госструктур. В правительстве Италии, где сейчас большинство у популистов, считают, что ранний выход на пенсию будет стимулировать экономический рост в стране, так как будет подпитывать рынок вакансий для безработных.

Также президент Италии подписал закон о базовом доходе. Согласно ему малоимущие и социально незащищенные граждане Италии получат право на так называемый "базовый доход", который составит 780 евро на человека и 1032 евро на семью. Эти деньги, в частности, будут получать безработные, которые долгое время не могут найти работу, разорившиеся предприниматели или молодежь, которая никогда не работала и, соответственно, тоже не имеет права на пособие по безработице.

Как утверждает замминистра труда и промышленности Луиджи ди Майо, базовый доход "не позволит просто лежать на диване". В частности, безработные будут обязаны посещать курсы переподготовки и соглашаться на вакансии в любой точке страны. Если они три раза подряд откажутся выйти на предлагаемую им работу – пособие может быть отобрано. Также эти деньги нельзя будет использовать для азартных игр: за это выплату пособия тоже могут прекратить.

По оценке правительства, расходы на программу базового дохода составят в первый год семь миллионов евро.

И идея базового дохода, и ранний выход на пенсию были одними из главных предвыборных обещаний партии "Пять звезд", с которыми она шла на выборы в марте 2018 года.

"Настоящее время"
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