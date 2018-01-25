Инцидент произошел около семи утра между станциями Segrate и Pioltello в пригороде Милана.
Представитель компании-перевозчика Ferrovie dello Stato сообщил Рейтер, что авария случилась за 40 км от города.
Представитель пожарной службы заявил, что, возможно, обнаружится до пяти жертв.
В официальном сообщении транспортной компании говорится, что причины аварии пока не известны. Итальянские СМИ предполагают, что катастрофа случилась из-за ошибки управления или технической неисправности.
Издание Il Post сообщает о двух погибших. Еще пять человек, по данным издания, застряли в покореженном поезде, 50 пассажиров получили несерьезные ранения.
Полностью заполненный поезд выехал в Милан в 5:32 утра из городка Кремона, расположенного поблизости. Это популярное направление, им пользуются жители пригородов, которые работают и учатся в Милане, отмечает издание.
Поезд состоял из шести вагонов, в нем находились сотни пассажиров, пишет Il Sole 24 Ore.
На месте работают группы спасателей и пожарных.
Движение поездов в Милан пока приостановлено.
"Американцы прячутся от нас": о чем говорили российские гости Давоса (13)
За пять дней до ожидаемой публикации американского...
В Италии с рельсов сошел поезд, 3 человека погибли
В пригороде Милана поезд сошел с рельсов. Три человека...
Курт Волкер перед встречей с Сурковым: "Надеюсь, Путин хочет стать "миротворцем" (26)
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер должен в...
Папа римский: первый случай дезинформации - когда Ева поддалась искушению (12)
Папа римский Франциск призвал противостоять...
TOP новостей
Неожиданные перемены: работникам выплатили впечатляющие зарплаты (32)
В декабре минувшего года некоторые компании Литвы...
"А он ведь начинал просто Вовочкой Мулявиным": дочь лидера "Песняров" об отце и малой родине - Новой Вильне (12)
«О папе сказано очень много, но сказано как о мэтре, о...
Можно посмотреть, в каком доме будет жить президент Грибаускайте (223)
В 2019 году президент Литвы Даля Грибаускайте переедет...
Мужчине не хватило денег на лекарства: это дикий капитализм (46)
История мужчины, который не смог купить необходимые...
Работодатели в отрыве от реальности: нужны ли кассиру два высших образования (14)
Почти 48% из тех, кто устроился на работу в литовские...