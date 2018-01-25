В Италии с рельсов сошел поезд, 3 человека погибли

Инцидент произошел около семи утра между станциями Segrate и Pioltello в пригороде Милана.

Представитель компании-перевозчика Ferrovie dello Stato сообщил Рейтер, что авария случилась за 40 км от города.

Представитель пожарной службы заявил, что, возможно, обнаружится до пяти жертв.

В официальном сообщении транспортной компании говорится, что причины аварии пока не известны. Итальянские СМИ предполагают, что катастрофа случилась из-за ошибки управления или технической неисправности.

Издание Il Post сообщает о двух погибших. Еще пять человек, по данным издания, застряли в покореженном поезде, 50 пассажиров получили несерьезные ранения.

Полностью заполненный поезд выехал в Милан в 5:32 утра из городка Кремона, расположенного поблизости. Это популярное направление, им пользуются жители пригородов, которые работают и учатся в Милане, отмечает издание.

Поезд состоял из шести вагонов, в нем находились сотни пассажиров, пишет Il Sole 24 Ore.

На месте работают группы спасателей и пожарных.

Движение поездов в Милан пока приостановлено.