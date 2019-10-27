Преступную схему раскрыли в ходе расследования, которое длилось четыре года. Поводом стала обувь, которую привозили из Китая. В ней нашли токсичную пластмассу.
По сообщению полиции, задержаны 15 человек. Им предъявлены различные обвинения, в числе которых вымогательство и незаконный ввоз мусора.
Среди задержанных, как сообщается, предполагаемый глава группировки Клаудио Карбонаро.
Ранее он находился под защитой полиции в качестве свидетеля, но в 2013 году Карбонаро вернулся на Сицилию и стал главой одной из мафиозных структур.
"Клаудио Карбонаро ответственен за жестокие преступления, совершенные в 1980-90 годах, среди которых более 60 убийств", - сообщила итальянская полиция агентству Франс пресс.
Всех подозреваемых задержали в районе сицилийского города Рагуза.
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