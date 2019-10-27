Власти Италии сообщили о раскрытии преступной группировки, которая занималась утилизацией пластмассовых отходов. Токсичные материалы отправляли из Сицилии в Китай.
Atliekų sąvartynas
© Reuters / Scanpix

Преступную схему раскрыли в ходе расследования, которое длилось четыре года. Поводом стала обувь, которую привозили из Китая. В ней нашли токсичную пластмассу.

По сообщению полиции, задержаны 15 человек. Им предъявлены различные обвинения, в числе которых вымогательство и незаконный ввоз мусора.

Среди задержанных, как сообщается, предполагаемый глава группировки Клаудио Карбонаро.

Ранее он находился под защитой полиции в качестве свидетеля, но в 2013 году Карбонаро вернулся на Сицилию и стал главой одной из мафиозных структур.

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"Клаудио Карбонаро ответственен за жестокие преступления, совершенные в 1980-90 годах, среди которых более 60 убийств", - сообщила итальянская полиция агентству Франс пресс.

Всех подозреваемых задержали в районе сицилийского города Рагуза.

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