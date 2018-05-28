Профессор гражданского права Джузеппе Конте, на которого эту обязанность возложил президент страны Серджо Маттарелла, вернул мандат главе государства. Об этом в воскресенье, 27 мая, сообщил генеральный секретарь президентской канцелярии Уго Дзампетти.

Ранее итальянские СМИ передали, что камнем преткновения стала кандидатура министра экономики и финансов. Партия "Лига" настаивала на фигуре 81-летнего экономиста Паоло Савоны. Однако президент Маттарелла отказался поддержать данного претендента из-за имиджа евроскептика, который закрепился за Савоной.

Лидеры "Лиги" и "Движения 5 звезд" разошлись во мнениях по поводу импичмента президенту Италии

Федеральный секретарь "Лиги" Маттео Сальвини заявил, что не допустит дальнейших попыток повлиять на состав кабинета извне. "Если у нас будет уверенность, что мы можем действовать беспрепятственно, то я завтра" продолжу работу, подчеркнул он. В противном случае Италии могут грозить досрочные выборы.

Лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо, который претендовал на пост министра по труду, призвал начать процедуру импичмента президенту Италии. Однако это требование не поддержал лидер "Лиги".

"Мы должны сохранять спокойствие, - сказал Сальвини в интервью итальянской радиостанции Capital. - Некоторых шагов не следует предпринимать, если находишься в гневе. Я не собираюсь говорить об импичменте". По словам Сальвини, его партии теперь следует подумать о том, следует ли на следующих выборах стремиться к коалиции с "Движением 5 звезд".