В итальянском городе Мачерата в субботу, 10 февраля, прошла многотысячная демонстрация против расизма. Акция состоялась спустя неделю после того, как местный житель открыл стрельбу по африканским мигрантам.
По данным организаторов мероприятия, в 43-тысячном городе на демонстрацию вышли до 30 тысяч человек. Официальных цифр пока нет, МВД Италии сообщило, что акция прошла мирно. Аналогичные шествия состоялись и в других городах страны, передает агентство AFP. В Пьяченце демонстрация переросла в беспорядки.
Расправа на почве расизма
3 февраля в центре Мачераты мужчина из проезжающей машины открыл стрельбу по группе людей. Все шестеро пострадавших — пять мужчин и одна женщина — оказались выходцами из африканских стран. Некоторые из них подали заявку на получение статуса беженца, другие проживают в Италии уже давно, уточнили в полиции. По подозрению в нападении был задержан 28-летний гражданин Италии, его обвиняют в кровавой расправе, совершенной на почве расизма.
Сообщается, что задержанный выдвигал свою кандидатуру на муниципальных выборах 2017 года от популистской партии "Лига Севера". Подозреваемый рассказал полиции, что незадолго до нападения услышал по радио об убийстве 18-летней девушки, совершенном в Мачерате несколькими днями ранее. По тому делу был задержан гражданин Нигерии.
В 160 км от олимпийского Пхенчхана произошло землетрясение (4)
Утром 11 февраля в южнокорейском городе Пхохан...
В ЦРУ опровергли, что заплатили ушлому россиянину 100 тысяч долларов за обман (9)
Центральное разведывательное управление США (ЦРУ)...
Саакашвили заявил, что власти Украины хотят депортировать его в Польшу (3)
Иммиграционная служба Украины приняла решение о...
В Белом доме заявили о решительной поддержке "права Израиля на самооборону" от провокаций Ирана (28)
США признают и поддерживают право Израиля на защиту от...
В Большом каньоне разбился туристический вертолет, есть жертвы
В американском штате Аризона потерпел крушение...
TOP новостей
Жители уезжают из Литвы по двум причинам: цены и зарплаты (161)
Больше всего на решение жителей Литвы эмигрировать...
Лофты в Клайпеде раскупили еще до того, как закончились строительные работы (9)
В бывшем производственном здании компания Klaipėdos loftai...
Черный литовский Бангладеш: место, откуда не сбежишь (80)
У уютного города Кедайняй есть свое больное место –...
Ан-148 Саратовских авиалиний разбился в Подмосковье: все 71 человек на борту погибли (24)
Пассажирский самолет Саратовских авиалиний потерпел...
В Каунасе открывается ферма для майнинга криптовалют (39)
"Все переносят в электронное пространство", – сказал...