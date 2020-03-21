По данным ВОЗ, общее число случаев заражения коронавирусом в мире за сутки выросло на 32 тысячи и достигло 266 тысяч человек. Скончались более 11 тысяч заболевших.

Италия еще в четверг обогнала Китай по числу жертв коронавируса, а за последние дни оставила КНР далеко позади. В Китае, где впервые появился этот вирус, по официальным данным, умерло 3255 человек, хотя у экспертов остаются некоторые сомнения по поводу достоверности китайских данных.

По данным на субботу, диагноз Covid-19 подтвержден у 53 578 жителей Италии - на 6 557 больше, чем за день до этого.

Ватикан издал декрет об индульгенции для заразившихся коронавирусом, и тех, кто помогает больным. В Риме на карантине находятся два монастыря, в них коронавирусом заболели 59 монашек. По всей стране от Covid-19 скончались по меньшей мере 28 священников.

Россия в субботу объявила, что отправит в Италию военных вирусологов и оборудование для помощи в борьбе с коронавирусом.

В Испании - второй европейской стране по числу заболевших - число случаев коронавируса подскочило за сутки почти на 5 тысяч и составило 24926. От коронавирусной инфекции за последние сутки умерли 324 человека, а общее число летальных исходов достигло 1326.

Во Франции от коронавируса скончались еще 112 человек, число смертей выросло до 562. Общее число зараженных коронавирусом за сутки увеличилось на 1847 до отметки в 14 459 человек.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран повторил вслед за главой ВОЗ слова о важности социального дистанцирования: "В этой ситуации делать вид, что ничего не происходит, к сожалению, не просто безответственно, это опасно - как в отношении собственного здоровья, так и в отношении здоровья других людей".

В Британии общее число заболевших превысило 5 тысяч человек, 233 человека скончались. За последние сутки 53 человека скончались в Англии в результате инфекции Covid-19. Возраст пациентов от 41 до 94 лет, все они имели хронические заболевания. Ранее о двух смертях сообщили медработники Уэльса, и еще один человек умер в Шотландии.

Министр окружающей среды и продовольствия призвал население не закупать в супермаркетах продукты впрок и подумать о других, чтобы не создавать искусственного ажиотажа и дефицита.

Нынешние выходные - первые в Британии, когда закрыли свои двери пабы, рестораны, кафе, кинотеатры, развлекательные центры и ночные клубы.

В Швейцарии число заболевших за сутки выросло на четверть и составило 6100, 56 человек скончались. Чемпионат мира по хоккею, который должен был пройти в мае в Цюррихе и Лозанне, отменен.

В США коронавирусом болеют более 21 тысячи человек, скончались 266 заболевших. Губернатор Нью-Йорка сообщил, что в штате подтверждено более 10 тысяч случаев заболевания, 6211 из них - в городе Нью-Йорк.

В Нью-Йорке, Иллинойсе и Коннектикуте вслед за Калифорнией власти призвали население свести к минимуму всяческую активность за пределами своего жилья, чтобы побороть распространение инфекции. Таким образом распоряжение оставаться дома коснулось каждого пятого жителя США.

Во время субботней пресс-конференции президент США Дональд Трамп также призвал американцев оставаться дома. Во время выступления он задался вопросом: "Почему мы не дезинфицируем маски? У нас есть очень хорошие средства для этого". По неподтвержденным данным, в Нью-Йорке докторам и медсестрам выдают одну маску на неделю, и им приходится дезинфицировать их антисептиками для рук.

Кроме того, в ночь на субботу вступил в силу запрет на пересечение границы Канады и США.

Вице-президент Майк Пенс на пресс-конференции в субботу подтвердил, что коронавирус выявлен у одного из его помощников, отметив, что ни он, ни президент Дональд Трамп не имели прямого контакта с заболевшим сотрудником.