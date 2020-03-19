Правительство Италии намерено продлить карантин, введенный по всей стране, срок которого истекает 3 апреля. По словам премьер-министра Джузеппе Конте, такое решение неизбежно.
Министр инфраструктуры страны Паола де Микели сказала, что решение будет принято на основе нескольких факторов. "Я не знаю, будут ли продолжены меры после 3 апреля. Мы примем решение на основании цифр и развития событий. Но я не могу этого исключить. Посмотрим в ближайшие дни", — цитирует де Микели итальянское агентство ANSA.
Глава здравоохранения Ломбардии Джулио Галлера накануне заявил, что в стране будут приняты "жесткие меры" в том случае, если число новых случаев заражения коронавирусом резко не снизится в северном регионе, где зафиксирован центр эпидемии.
Напомним, 9 марта власти Италии объявили всеобщий карантин национального масштаба. Италия первой в мире распространила "красную зону" по всей стране для борьбы с инфекцией. До этого ограничения действовали только в северных регионах, наиболее затронутых заболеванием.
Введение чрезвычайных мер повлекло за собой отмену всех массовых и спортивных мероприятий, закрытие всех учебных заведений и ограничение передвижения людей по стране.
Любой, кто пытается попасть из одного муниципалитета в другой, должен заполнить анкету, назвав причину для срочной поездки — работа, здоровье или возвращение домой.
До 3 апреля итальянцы могут покидать свои дома только по веским медицинским или професиональным причинам. Многие общественные места закрыты, в том числе кинотеатры, театры, тренировочные залы. Все спортивные мероприятия в стране отменены. Бары и рестораны работают в сокращенном режиме. Свадьбы и похоронные мероприятия не проводятся.
Число жертв коронавируса в Италии за сутки увеличилось на 475 до 2978 человек. Всего в стране инфицировано 35 тысяч 713 человек.
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