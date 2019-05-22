"В посольство поступил сигнал от департамента гражданской защиты Италии о произошедшем ДТП с участием туристического автобуса, на борту которого, по предварительным данным, находились 60 человек, предположительно граждан РФ. Один человек погиб, 10 пострадали", - сообщили агентству ТАСС в посольстве России. Сотрудники посольства выехали на место происшествия, добавили в дипмиссии.
По сведениям итальянской газеты Corriere della Sera, число пострадавших выросло до 15. По предварительной информации, в результате аварии погибла женщина.
Как добавил представитель российского посольства, "четверо человек находятся в тяжелом состоянии, четверо в состоянии средней тяжести". Пострадавших доставили в больницы города Сиена.
ДТП произошло в 09:30 утра по местному времени. Автобус, как сообщили местные экстренные службы, вылетел в кювет и перевернулся.
По данным газеты, в автобусе было не менее 50 человек, предположительно россиян. Автобус направлялся из Сиены во Флоренцию.
Причина ДТП пока не известна, но Corriere della Sera пишет, что дорога могла быть скользкой после прошедшего дождя.
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