В Италии от коронавируса скончался второй пациент

В Италии от коронавируса COVID-19 скончался еще один человек. Об этом в субботу, 22 февраля, сообщает итальянское информагентство ANSA. По его информации, речь идет о женщине, смерть которой наступила на севере области Ломбардия. Представитель итальянского ведомства по делам гражданской обороны сообщил, что в Ломбардии зафиксировано 27 случаев заражения коронавирусом, а в соседней области Венето - два.

Власти Ломбардии распорядились отменить общественные мероприятия и не менее, чем на неделю, приостановить работу школ, спортивных центров, баров и дискотек в ряде городов. В общей сложности в Италии зафиксировано более 30 случаев заражения коронавирусом.

От коронавируса впервые скончался гражданин страны ЕС

Накануне в Венето от коронавируса скончался 78-летний мужчина. Он считается первым гражданином страны Евросоюза, ставшим жертвой этого заболевания. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца сообщил, что мужчина 10 дней находился на лечении в одной из больниц в Венето.

От заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, скончались уже более 2300 человек во всем мире. Почти все случаи заболевания и летальных исходов приходятся на Китай, где и была зафиксирована вспышка. Ряд государств, включая Германию и Россию, начали вывозить своих граждан из КНР. Эвакуированных помещают под двухнедельный карантин.