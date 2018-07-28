В Италии обвиняют НПО в пособничестве нелегальной миграции

Прокуратура города Трапани на итальянском острове Сицилия начала расследование в отношении более чем 20 волонтеров из правозащитных организаций, заподозренных в пособничестве нелегальной миграции в Италию, сообщил немецкий еженедельник Der Spiegel в субботу, 28 июля. В числе подозреваемых оказались волонтеры международных благотворительных организаций "Врачи без границ", Save the Children ("Спасем детей"), а также десять членов экипажа судна Iuventa немецкой НПО Jugend rettet ("Молодежь спасает").

Экипаж Iuventa за несколько месяцев спас в Средиземном море тысячи беженцев, которые были доставлены в Италию на других судах. Летом 2017 года итальянские власти конфисковали Iuventa по распоряжению прокуратуры Трапани, обвинившей Jugend Rettet в содействии нелегальной миграции, в частности в сговоре с нелегальными перевозчиками мигрантов из Ливии.

Это произошло после того, как ряд НПО, в том числе "Врачи без границ" и Jugend rettet, отказались подписывать разработанный итальянскими властями "кодекс поведения" для тех, кто спасает беженцев в Средиземном море.

Прокуратура в Палермо не нашла доказательств сговора НПО с нелегалами

Ранее прокуратура другого итальянского города - Палермо не нашла никаких доказательств сотрудничества благотворительных организаций с нелегальными перевозчиками и подала ходатайство о прекращении следствия в отношении добровольных спасателей мигрантов, указывает Der Spiegel.

Новое правительство Италии уже на протяжении многих недель противится приему мигрантов, спасенных на море. Сначала глава итальянского МВД Маттео Сальвини запретил заходить в итальянские гавани судам неправительственных организаций, а затем объявил, что запрет касается и судов, участвующих в международных миссиях в Средиземном море.