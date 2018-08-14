Автомобильный мост обрушился в окрестностях Генуи на севере Италии. Об этом сообщили в спасательной службе.
Мост Моранди

Инцидент произошел 14 августа около 12.00: обрушилась часть моста Моранди на трассе A10. На месте происшествия работают полицейские и спасатели.

Мост Моранди
Мост Моранди
© repubblica.it

Как сообщает газета La Repubblica, обрушившийся пролет длиной около 100 метров проходит через густонаселенный район. В момент обрушения на мосту находились автомобили.

Мост Моранди
Мост Моранди
© repubblica.it

По словам главы городской службы скорой помощи, погибли десятки человек — как те, кто упал с моста, так и люди, оказавшиеся под обломками.

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