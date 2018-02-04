В результате нападения в центре Мачераты были ранены 6 человек. Полиция задержала подозреваемого.
© AP / Scanpix

В центре итальянского города Мачерата в субботу, 3 февраля, мужчина из проезжающей машины открыл стрельбу по группе людей. Все пострадавшие оказались иностранцами, сообщила полиция. Подозреваемый в стрельбе задержан, им оказался гражданин Италии.

В результате нападения шесть человек пострадали и были доставлены в больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Пока не ясно, умышленно ли он нападавший выбрал своей целью иностранцев. По данным информагентства ANSA, задержанному 28 лет.

Deutsche Welle
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