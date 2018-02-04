В центре итальянского города Мачерата в субботу, 3 февраля, мужчина из проезжающей машины открыл стрельбу по группе людей. Все пострадавшие оказались иностранцами, сообщила полиция. Подозреваемый в стрельбе задержан, им оказался гражданин Италии.

В результате нападения шесть человек пострадали и были доставлены в больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Пока не ясно, умышленно ли он нападавший выбрал своей целью иностранцев. По данным информагентства ANSA, задержанному 28 лет.