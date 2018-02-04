В результате нападения в центре Мачераты были ранены 6 человек. Полиция задержала подозреваемого.
© AP / Scanpix

В центре итальянского города Мачерата в субботу, 3 февраля, мужчина из проезжающей машины открыл стрельбу по группе людей. Все пострадавшие оказались иностранцами, сообщила полиция. Подозреваемый в стрельбе задержан, им оказался гражданин Италии.

В результате нападения шесть человек пострадали и были доставлены в больницу, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Пока не ясно, умышленно ли он нападавший выбрал своей целью иностранцев. По данным информагентства ANSA, задержанному 28 лет.

Deutsche Welle
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

В мире

Палестинцы намерены порвать отношения с Израилем

Организация освобождения Палестины призывает к...

Соседи: большинство жителей Латвии считают, что страна находится в застое (8)

Большинство жителей Латвии считают, что в государстве...

В Италии неизвестный открыл стрельбу по иностранцам (1)

В результате нападения в центре Мачераты были ранены 6...

Археологи обнаружили в джунглях Гватемалы десятки тысяч построек майя (3)

Археологи обнаружили в джунглях Гватемалы руины более...

В Сирии сбит российский штурмовик Су-25: что нам известно (300)

Вечером 3 февраля в сирийской провинции Идлиб был сбит...

TOP новостей

Prof. Alfredas Bumblauskas Lietuvos didysis kunigaikštis, karalius Vytautas Didysis Council of Lithuania, Vilnius,1917. From the left: P. Bugailiškis, K. Bizauskas, K. Šaulys, J. Staugaitis, J. Basanavičius, S. Kairys, A. Smetona, J. Vileišis, P. Dogelis, J. Paknys, J. Šaulys, M. Biržiška, J. Stankevičius, P. Klimas

Историк Бумблаускас выделил три особенных периода в истории Литвы (34)

Когда летом 1988 года кто-то осторожно начал поднимать...

Petras Auštrevičius

Европарламентарий: Диалог с режимом Лукашенко должен быть прекращен (244)

Литовский европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс на...

На приграничные проекты Литвы и России ЕС выделит 17 млн. евро (12)

Европейский союз продолжает сотрудничество с Россией...

Опрос: жители Литвы жалуются на рост цен больше всех в ЕС (77)

У литовцев больше, чем у других жителей Европейского...

Соседи: большинство жителей Латвии считают, что страна находится в застое (8)

Большинство жителей Латвии считают, что в государстве...