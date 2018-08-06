На автостраде Via Marco Emilio Lepido, проходящей рядом с аэропортом итальянского города Болонья, произошел взрыв, сообщила полиция города в своем Twitter. Движение по магистрали затруднено. Взрыву предшествовало ДТП.
#bologna ora pic.twitter.com/XL0EqqOMWj— Gennaro Farina (@GenFarina) August 6, 2018
Позднее в полиции попросили не приближаться к кварталу Borgo Panigale. Он расположен к югу от аэропорта.
Forte #esplosione vicino #tangenziale e #Aeroporto #bologna pic.twitter.com/BOVtTHRqoN— Francesco Torre (@FTorre7) August 6, 2018
В Twitter аэропорта сообщили, что его сооружения не пострадали, рейсы следуют по расписанию.
#PMBologna La direttrice Viale Togliatti e Viale De Gasperi é al momento percorribile sia direzione centro sia periferia. Usiamo i mezzi di trasporto solo se strettamente necessario. #ViabiliBO pic.twitter.com/K6DCv3fIbT— Polizia Municipale Bologna (@PMBologna) August 6, 2018
Пользователи выложили в Twitter видеозапись взрыва. На кадрах видно поднимающееся пламя и густой черный дым.
Violent explosion in Bologna, presumably near the local airport. Bologna https://t.co/i2S7biauOO pic.twitter.com/P8n1MAZi6f via @JeromePio #Italy— Live Eurasia Map (@eurasiamap) August 6, 2018
Итальянский Центр по координации информации по дорожной безопасности сообщил, что движение заблокировано из-за «горящего автомобиля».
По данным издания Repubblica, взорвалась машина. На месте работают пожарные, полиция и скорая помощь. Издание также сообщает о нескольких пострадавших. Столб огня и дыма был виден из центра города, говорится в материале.
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