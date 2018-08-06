На автостраде Via Marco Emilio Lepido, проходящей рядом с аэропортом итальянского города Болонья, произошел взрыв, сообщила полиция города в своем Twitter. Движение по магистрали затруднено. Взрыву предшествовало ДТП.

Позднее в полиции попросили не приближаться к кварталу Borgo Panigale. Он расположен к югу от аэропорта.

В Twitter аэропорта сообщили, что его сооружения не пострадали, рейсы следуют по расписанию.

#PMBologna La direttrice Viale Togliatti e Viale De Gasperi é al momento percorribile sia direzione centro sia periferia. Usiamo i mezzi di trasporto solo se strettamente necessario. #ViabiliBO pic.twitter.com/K6DCv3fIbT— Polizia Municipale Bologna (@PMBologna) August 6, 2018

Пользователи выложили в Twitter видеозапись взрыва. На кадрах видно поднимающееся пламя и густой черный дым.

Итальянский Центр по координации информации по дорожной безопасности сообщил, что движение заблокировано из-за «горящего автомобиля».

По данным издания Repubblica, взорвалась машина. На месте работают пожарные, полиция и скорая помощь. Издание также сообщает о нескольких пострадавших. Столб огня и дыма был виден из центра города, говорится в материале.