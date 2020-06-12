В Италии допросят премьер-министра. Его обвиняют в халатности во время пандемии коронавируса

Родственники умерших считают, что в Бергамо и других основных эпицентрах вспышки коронавируса, необходимо было вводить карантин раньше, чем это сделали власти.

В четверг прокуратура города получила 50 юридических жалоб, поданных общественной организацией Noi Denunceremo, в которую входят родственники умерших.

Они считают, что два города в Ломбардии — Альцано-Ломбардо и Нембро — необходимо было объявлять красными зонами сразу после выявления там вспышек коронавируса.

Это первый групповой иск в Италии, связанный с пандемией. В Ломбардии у власти находятся оппозиционная правая партия "Лига севера", и многие винят ее за неудовлетворительную организацию борьбы с коронавирусом, а не центральное правительство.

Помимо премьера прокуратура допросит министра внутренних дел Лучану Ламорджезе и министра здравоохранения Роберто Сперанцу.

Прокуроры хотят определить, есть ли основания для предъявления обвинений в преступной халатности.

По Европе коронавирус начал распространяться именно из Ломбардии, более половины всех смертей в Италии приходится на этот регион.

По состоянию на пятницу в Италии Covid-19 с начала эпидемии был выявлен более чем у 236 000 человек. По смертности страна — на четвертом месте в мире (более 34,1 тыс. смертей).

Благодаря строгим карантинным мерам властям страны удалось снизить количество новых заражений.

Чья сфера ответственности?

Конте сказал: "Я добросовестно изложу все известные мне факты. Я не переживаю. Я приветствую любые расследования. У граждан есть право знать, а у нас есть право ответить".

В интервью Би-би-си, которое Конте дал в апреле, премьер сказал, что он не согласен с обвинениями о недооценке кризиса. По его словам, если бы он ввел карантин раньше, когда только стало известно о первых заражениях, "его бы приняли за сумасшедшего".

По его словам, Италия не могла ввести масштабный карантин наподобие того, который был в китайском Ухане.

Власти Ломбардии утверждают, что введение карантина должно быть прерогативой правительства. Министр здравоохранения области Джулио Галлера сказал, что уже с 23 февраля было понятно, что в Альцано-Ломбардо и Нембро уже было много случаев заражений.

Конте в ответ сказал, что, если бы Ломбардия захотела, Альцано-Ломбардо и Нембро стали бы "красными зонами".

Что произошло в Ломбардии?

21 февраля карантин ввели в небольшом городке Кодоньо. Затем 8 марта ограничения появились в Ломбардии и 14 провинциях в соседних регионах Венето, Пьемонт и Эмилия-Романья. Два дня спустя карантинные меры ввели по всей Италии.

В начале марта стало понятно. что больницы в Ломбардии не справляются с наплывом пациентов с Covid-19. Не хватало свободных мест, защитных средств и медперсонала.