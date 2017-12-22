По версии обвинения, арестованный — 42-летний мужчина — убил по меньшей мере трех неизлечимо больных пациентов, введя им внутривенно обычный воздух.
Сообщается, что за каждого убитого сотрудник "скорой" получал по 300 евро.
Итальянские СМИ уже прозвали бригаду этой реанимационной машины "скорая помощь смерти".
Полиция арестовала подозреваемого в городе Катания, расположенного на востоке Сицилии, у подножия вулкана Этна, по наводке неназванного источника — сотрудничающего с властями бывшего члена мафиозной группировки.
Арестованному предъявлены обвинения в умышленном убийстве.
Обвинение считает, что санитар "скорой помощи" убивал пациентов, пока машина везла их из больницы обратно домой, в городке Бьянкавилла под Катанией. После инъекции воздуха больной быстро умирал от закупорки сосудов.
Вернув родственникам тело, он пользовался их шоковым состоянием, чтобы порекомендовать им одно из местных бюро ритуальных услуг, имеющее связи с сицилийской мафией, где ему платили комиссионные.
По данным итальянской прессы, арестованный санитар работал в службе "скорой помощи" с 2012 года и не исключено, что на его счету значительно больше жертв.
Следователи утверждают, что изучили уже десятки случаев смерти пациентов в Бьянкавилле за последние пять лет, но пока что лишь 12 из них показались им достойными дальнейшего изучения и лишь три были предъявлены суду.
КНДР расценила новые санкции ООН как "акт войны" (4)
Пхеньян счел новые штрафные меры Совбеза ООН...
Ударят ли США долларом голосовавших против них в ООН по Иерусалиму? (4)
Генассамблея ООН подавляющим большинством голосов...
Китай продемонстрировал полет крупнейшего самолета-амфибии
Крупнейший в мире самолет-амфибия совершил свой первый...
Генсек НАТО говорит о превосходстве военно-морских сил России (47)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил,...
На Филиппинах сгорел торговый центр: почти 40 погибших
На Филиппинах в городе Давао произошел крупный пожар в...
TOP новостей
Из расчета на 12 блюд: поездки жителей Литвы в Польшу вряд ли окупаются (83)
Проведенное сайтом Pricer.lt и DELFI сопоставление цен в двух...
Фигурант "болотного дела" о следствии: это самый крупный политический процесс (33)
Дмитрий Бученков, который в России проходил по так...
"Подарочек" полиции водителям: на скидки в Рождество не надейтесь (6)
Водителей на взморье, находящихся в приподнятом...
В Клайпеде на мель сел сухогруз с командой из 20 человек на борту от спасательной операции отказались (108)
Из-за разыгравшейся ночью бури на море в Клайпеде , у...
Погода на Рождество обещает быть теплой и дождливой (3)
В Сочельник и на Рождество в этом году погода обещает...