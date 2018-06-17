В Испанию после многодневных скитаний в Средиземном море прибыли первые беженцы со спасательного судна Aquarius. Утром в воскресенье, 17 июня, итальянский корабль Dattilo доставил первую группу мигрантов в порт города Валенсия. Aquarius и другой итальянский корабль - Orione прибудут в Валенсию около 13.00 мск.
Всего на борту Aquarius и двух кораблей сопровождения находятся 630 беженцев. Они были спасены французской гуманитарной организацией SOS Mediterranee неделю назад в ходе нескольких спасательных операций возле побережья Ливии. Среди спасенных - 11 маленьких детей, 89 несовершеннолетних без сопровождения взрослых, а также семь беременных женщин. В Валенсии спасенных мигрантов встречают 2320 волонтеров, в том числе 470 переводчиков.
Италия и Мальта отказались принимать этих людей, что вызвало в Европе новый кризис вокруг европейской политики в отношении мигрантов. В итоге беженцев согласилась принять Испания.
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