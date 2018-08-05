На юге Испании задержаны три криминальных авторитета, в том числе два представителя грузинских кланов. Им вменяют покушение на убийство и фальсификацию документов.
© Reuters / Scanpix

В городе Марбелья на юге Испании задержаны трое криминальных авторитетов из стран бывшего СССР. Как сообщает полиция Испании в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 5 августа, задержание произошло, когда лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства одного из членов враждебного клана. На опубликованном полицией видео можно увидеть, как правоохранители врываются в кафе, где находятся разыскиваемые.

Задержанные взяты под стражу, им вменяют покушение на убийство, фальсификацию документов и членство в преступной организации. Среди участников "сходки" были два представителя грузинских кланов, которые в последние годы координировали действия выходцев из РФ, указывает полиция. При этом один из задержанных, по ее данным, считался третьим по значимости человеком в русской мафии.

Предполагается, что задержанные намеревались воссоздать криминальную структуру, которая была ликвидирована в июне 2017 года. Тогда стражи порядка арестовали 129 подозреваемых, однако уже в июле снова началось расследование, так как в Марбелье были обнаружены следы одного из криминальных авторитетов, руководящего ликвидированной в июне группировкой из Литвы. Речь идет об "одном из самых важных "воров в законе" в Европе", отмечает полиция. В ходе расследования выяснилось, что, помимо разделения территории, преступники планировали убийство видного члена конкурирующего клана, который хотел поселиться в Испании.

Deutsche Welle
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