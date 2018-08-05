В городе Марбелья на юге Испании задержаны трое криминальных авторитетов из стран бывшего СССР. Как сообщает полиция Испании в своем микроблоге в Twitter в воскресенье, 5 августа, задержание произошло, когда лидеры мафиозных группировок обсуждали планы убийства одного из членов враждебного клана. На опубликованном полицией видео можно увидеть, как правоохранители врываются в кафе, где находятся разыскиваемые.
Así detuvimos en #Marbella a tres Vor v Zakone (máximas autoridades criminales en los países que formaban la extinta Unión Soviética) cuando mantenían una reunión para, presuntamente, concretar el asesinato de un importante miembro de un clan rival https://t.co/2ecqpyNF5q pic.twitter.com/aHSFbgl4DI— Policía Nacional (@policia) 5 августа 2018 г.
Задержанные взяты под стражу, им вменяют покушение на убийство, фальсификацию документов и членство в преступной организации. Среди участников "сходки" были два представителя грузинских кланов, которые в последние годы координировали действия выходцев из РФ, указывает полиция. При этом один из задержанных, по ее данным, считался третьим по значимости человеком в русской мафии.
Предполагается, что задержанные намеревались воссоздать криминальную структуру, которая была ликвидирована в июне 2017 года. Тогда стражи порядка арестовали 129 подозреваемых, однако уже в июле снова началось расследование, так как в Марбелье были обнаружены следы одного из криминальных авторитетов, руководящего ликвидированной в июне группировкой из Литвы. Речь идет об "одном из самых важных "воров в законе" в Европе", отмечает полиция. В ходе расследования выяснилось, что, помимо разделения территории, преступники планировали убийство видного члена конкурирующего клана, который хотел поселиться в Испании.
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