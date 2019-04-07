Бизнесмен Марек Фалента, считающийся самым разыскиваемым лицом в Польше, был задержан в пятницу, 5 апреля, в испанском городе Кульера в провинции Валенсия. В Варшаве он был приговорен к двум с половиной годам тюрьмы за нелегальную запись разговоров клиентов дорогих ресторанов Варшавы, организованную им в сговоре с двумя официантами.
После того, как записи частных бесед политиков и бизнесменов в 2014 году попали на страницы польского еженедельника Wprost, в польском правительстве, которое на тот момент возглавлял Дональд Туск, разразился серьезный политический кризис.
Испанская полиция не сообщила имени задержанного, указав лишь, что речь идет "о самом разыскиваемом человеке в Польше". Однако глава МВД Польши Йоахим Брудзиньский подтвердил, что речь идет о бизнесмене Мареке Фаленте.
Фалента угрожал броситься с балкона
При задержании бизнесмен угрожал броситься с балкона с девятого этажа, однако сотрудники правоохранительных органов смогли уговорить его сдаться, сообщает пресс-служба полиции.
Окружной суд Варшавы в конце 2016 года приговорил Фаленту к 2,5 годам лишения свободы, однако бизнесмену удалось покинуть страну. После этого Польша объявила его в европейский розыск. По сообщению испанских властей, прежде чем будет начата процедура экстрадиции, Фалента должен предстать перед судом.
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