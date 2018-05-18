36-летний Стиви Аткинс, причастный к вооруженному ограблению в графстве Эссекс, был задержан в Марбелье (Андалусия) патрулем испанской полиции 8 мая. Британец предъявил блюстителям закона фальшивый документ, стремясь скрыть свое имя. Сотрудники полиции разоблачили обманщика, а потом проверили его по своим базам и выяснили, что попавший к ним в руки Стиви Аткинс числится в международном розыске.

В настоящий момент британские силовики готовятся к экстрадиции Аткинса. По данным полиции, Аткинс использовал 75 поддельных удостоверений личности. Он также пытался подкупить офицеров полиции, предлагая им взятку в 500 евро, если они отпустят его. В связи с этим Аткинсу добавили еще одно обвинение.

Известно, что "многоликого" британца объявили в розыск в марте 2018 года. По данным сыщиков, Аткинс участвовал в вооруженном ограблении инкассаторов в декабре 2016 года. Тогда двое преступников в масках, вооруженные двустволкой, забрали у двух охранников 235 тысяч фунтов стерлингов (почти 270 тысяч евро).

Ограбление произошло в тот момент, когда инкассаторы остановились возле одного из супермаркетов в Уитхеме, чтобы пополнить запасы купюр в банкомате. С места происшествия грабители скрылись на внедорожнике BMW. Позднее 29-летнего сообщника Аткинса Джо Тернера задержали. Прошлым летом его приговорили к 15 годам тюрьмы.

В криминальной истории были случаи, когда грабители не просто использовали документы с вымышленными именами, но даже страдали тяжелой формой раздвоения личности. Большую известность получил американец Уильям Стэнли Миллиган (Билли Миллиган), которому психиатры поставили диагноз "множественная личность". Расщепление сознания произошло у Миллигана после того, как в возрасте восьми лет он подвергся изнасилованию со стороны отчима.

В 16 лет Билли Миллиган предпринял попытку самоубийства. После этого другие его личности "завоевали" власть над сознанием, "усыпив" Билли в целях безопасности. Одну из ведущих ролей в управлении телом Миллигана взял на себя Артур Смит — утонченный и образованный англичанин. Помимо него и Билли, в Миллигане уживались еще 22 полноценных личности. Среди них была лесбиянка Адалана (ответственная за изнасилования, поскольку испытывала сильную потребность в близости с женщиной), восьмилетний мальчик Дэнни (принимающий на себя боль всех остальных личностей) и механик Томми, умеющий взламывать замки и освобождаться от смирительной рубашки, писал сайт Disgustingmen ("Отвратительные мужики").

Личности, жившие в теле Миллигана, обладали разным уровнем интеллекта, но каждая из них проявляла стремление к творчеству (поэзии, рисованию, музыке). В 1975 году Миллиган был арестован в Огайо за ограбление аптеки. Через два года его выпустили на свободу, а потом снова арестовали за изнасилование трех женщин в кампусе университета Огайо.

Пеступнику поставили диагноз острая шизофрения, его признали невменяемым и отправили на лечение в психиатрическую клинику. В 1988 году маньяка выпустили на свободу, но он так и не стал цельной личностью. Миллиган скончался от рака в 2014 году в доме престарелых в возрасте 59 лет.