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На траурной церемонии в Мадриде присутствовали король Филипп VI, члены монаршей семьи и политическое руководство ЕС.
Ispanijos Karalius Pilypas VI koronaviruso aukų pagerbim oceremonijoje
Ispanijos Karalius Pilypas VI koronaviruso aukų pagerbim oceremonijoje
© Reuters / Scanpix

Перед королевским дворцом в Мадриде в четверг, 16 июля, прошла траурная церемония, в ходе которой собравшиеся почтили память более чем 28 400 скончавшихся от COVID-19. В мероприятии приняли участие король Филипп VI, члены монаршей семьи, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) и другие представители политического руководства ЕС. Всего присутствовало около 400 гостей, все они были в масках, при этом пластиковые стулья на площади расставили с соблюдением социальной дистанции.

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Филипп VI особо отметил вклад медицинских работников, которые жертвовали собой, чтобы спасти и вылечить других. Кроме того, монарх указал, что среди умерших было много пожилых людей, которые в свое время "изменили течение нашей истории и заложили основу для нашего демократического сосуществования". Король напомнил о возращении страны к демократии после диктатуры Франко, просуществовавшей до 1975 года.

Церемония прошла за день до начала саммита ЕС, в рамках которого будут обсуждаться условия привлечения 750 млрд евро, значительная часть из которых пойдет на поддержку южноевропейских стран, наиболее существенно пострадавших от пандемии.

Под звуки "Духовной песни" Иоганнеса Брамса собравшиеся возложили белые розы к огню, зажженному в память о скончавшихся. Урсула фон дер Ляйен в свою очередь выразила надежду, что "все мы выйдем из этого кризиса более сильными".

По данным международной группы волонтеров Worldometer, с начала пандемии в Испании инфицированы 304 574 человека, умерли 28 413.

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Deutsche Welle
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