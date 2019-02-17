В Испании перезахоронят диктатора Франко до выборов в апреле

Правительство Испании, представленное Испанской социалистической рабочей партией (ИСРП), намерено перезахоронить останки диктатора Франсиско Франко еще до досрочных парламентских выборов 28 апреля. О постановлении об эксгумации совета министров в Мадриде сообщила глава испанского Минюста Долорес Дельгадо. По ее словам, родственникам Франко предоставляется возможность в течение 15 дней решить, где должны быть перезахоронены останки после их извлечения из мавзолея Долины павших - мемориального комплекса жертв гражданской войны 1936-39 годов, расположенного в 52 километрах от Мадрида.
Внуки диктатора ранее заявили, что одобрят эксгумацию только при условии перезахоронения останков в семейном склепе - в крипте мадридского кафедрального собора Богородицы Альмудены. Однако министр юстиции подчеркнула, что этого правительство Испании не допустит, и если родственники не предложат альтернативу, то власти сами выберут новое место захоронения Франко.
Собор, расположенный рядом с королевским дворцом в самом центре столицы, является одним из наиболее посещаемых мест города. Мадрид опасается, что перезахоронение в Альмудене чревато ростом популярности личности диктатора и "массовым паломничеством" к его новой могиле, в частности, среди правых экстремистов.
Дискуссия о перезахоронении Франко
Споры о перезахоронении продолжаются уже несколько месяцев. Могила диктатора вновь оказалась в фокусе испанской политики после возвращения социалистов к власти в июне 2018 года. По мнению правительства, нынешняя могила "служит восхвалению диктатуры" и "наносит вред демократии", является для нее позором и "главным препятствием на пути к миру и согласию" в Испании.
Как указала ранее в интервью DW мадридский социолог Габриэла Роспиде, многих испанцев возмущает не факт эксгумации, а то, что ИСРП сделала перезахоронение Франко приоритетом своей политики.
Гражданская война в Испании
В базилике мемориального комплекса жертв гражданской войны 1936-39 годов помимо диктатора Франко покоятся почти 35 тысяч человек. Война, бушевавшая в Испании с 18 июля 1936 по апрель 1939 года, стала трагедией для страны и ее народа и унесла миллион жизней.
Генерал Франко пришел к власти в 1939 году, подняв мятеж против правительства "Народного фронта", созданного социалистами, коммунистами и левыми либералами, победив его в трехлетней гражданской войне и ликвидировав Испанскую республику. Франко, установивший правый авторитарный режим и совмещавший посты главы государства, правительства и верховного главнокомандующего, носил титул "каудильо" (вождь, предводитель) и руководил страной до своей смерти в 1975 году.
Он был похоронен в мемориальном комплексе Долина павших - в храме-усыпальнице в глухой горной местности, принадлежащем аббатству бенедиктинцев.
Социалисты, правившие Испанией с 1982 по 1994 и с 2004 по 2011 годы, сначала не интересовались могилой Франко, которая находится у подножия главного алтаря крипты храма. В 2007 году, когда у них было устойчивое большинство в парламенте, в Испании был принят закон "Об исторической памяти", согласно которому Долину павших предполагалось превратить в мемориал жертвам франкизма. Тогда реализация закона застопорилась с потерей ИСРП парламентского большинства.
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